Surpriză la Australian Open: Ons Jabeur, a șasea favorită, a fost eliminată după ce a câștigat doar două game-uri

Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva (47 WTA) a furnizat cea mai mare surpriză de până acum la Australian Open.

Ons Jabeur a fost umilită în turul 2 la Australian Open de o jucătoare de 17 ani

Ea a învins-o în turul 2 pe tunisianca Ons Jabeur (6 WTA, cs 6) cu un incredibil 6-0, 6-2. Meciul a durat doar 56 de minute iar a șasea jucătoare a lumii a fost de nerecunoscut.

În primul set, tripla finbalistă în turneele de Mare Șlem (la Winbledon în 2022 și 2023 și la US Open în 2022) a câștigat doar 4 puncte pe serviciul adversarei.

În a doua parte a confurntării, tunisianca și-a procurat o singură minge de break, la 1-2, când putea relansa partida, dar a ratat-o.

Andreeva, care pe 29 aprilie va împlini 17 ani, a declarat că Jabeur este una dintre jucătoarele de la care s-a inspirat cel mai mult.

„Eram foarte emoționată înainte de meci. Sunt foarte inspirată de Ons, de modul în care joacă. Înainte să încep să joc în circuitul WTA, mă uitam mereu la meciurile ei.

Mereu am fost atât de inspirată de felul în care joacă. Acum am avut șansa să o înfrunt. În primul set am arătat un tenis uimitor. Nu mă așteptam la asta de la mine.

Am vrut doar să ies să joc pe acest teren mare pentru a doua oară și să mă bucur și asta am făcut”, a transmis rusoaica după meci.

Anul trecut, Andreeva a pierdut finala junioarelor, fiind învinsă de compatrioata ei Alina Korneeva cu 7-6 (2), 4-6, 5-7.