Surpriză la FCSB: Vlad Chiricheș reintrat pe lista UEFA, în ciuda declarațiilor dure ale lui Becali

FCSB a luat o decizie surprinzătoare în cazul lui Vlad Chiricheș, care a avut un sezon slab și despre care patronul Gigi Becali a declarat recent că nu-l mai vede în primul 11. După accidentarea gravă a lui Mihai Popescu, clubul bucureștean a beneficiat de posibilitatea de a modifica lista UEFA pentru Europa League, iar Chiricheș a fost introdus pentru a acoperi postul de fundaș central.

Astfel, Mihai Popescu a fost eliminat de pe lista UEFA, iar Vlad Chiricheș îi ia locul, având șanse să joace din nou în competițiile europene pentru FCSB. Decizia oficială vine chiar în contextul în care Becali a precizat că jucătorul „nu mai poate să joace”, explicând că respectă contractul cu Chiricheș, dar trebuie să prioritizeze echipa.

„Face ce vrea el. Eu contractul îl respect. Dacă vrea să rămână, să rămână, dar noi trebuie să respectăm echipa. Pe jucător îl respect respectându-i contractul. Dar noi nu putem încurca echipa. E cuminte. Altcineva dădea din mâini, înjura. I-am spus lui MM că mi-e rușine să vorbesc cu el. Chiricheș e altceva, e alt om, nu poți să vorbești cu el așa… E un om respectabil, am făcut niște lucruri mari cu el. Dar el nu mai poate să joace. Păi, mă cert cu Chiricheș pentru bani? Niciodată! Am luat pe el zece milioane”, a spus Becali.

În absența lui Popescu, FCSB se bazează pe Chiricheș alături de Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac pentru postul de fundaș central. Becali a subliniat respectul de care se bucură Chiricheș, dar a afirmat clar că acesta nu mai face parte din planurile sale pentru primul 11.