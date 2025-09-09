Surpriză la Nottingham Forest. Antrenorul care a dus trofeul european în vitrina clubului din Premier League semnează

Nottingham Forest are un nou antrenor, iar surpriza este alegerea lui Ange Postecoglou în locul lui Jose Mourinho, care părea favorit pentru această poziție. Postecoglou, în vârstă de 60 de ani, va prelua oficial conducerea tehnică a echipei după ce a ajuns deja la sediul clubului pentru a semna contractul, potrivit surselor.

Sezonul trecut, Nottingham Forest a obținut cel mai bun rezultat din ultimii ani, terminând pe locul 7 în Premier League și calificându-se în Europa League, deși inițial ar fi trebuit să joace în Conference League. Această evoluție a fost întreruptă însă de o serie de conflicte interne, în special între antrenorul demis Nuno Espirito Santo și finanțatorul Evangelos Marinakis, care au dus la schimbarea antrenorului.

Ange Postecoglou este un antrenor cu experiență internațională vastă, care l-a adus în premieră în Anglia pe Radu Drăgușin. El a antrenat echipe precum Western Suburbs, South Melbourne, selecționate australiene de tineret, Brisbane Roar, Melbourne Victory, Yokohama Marinos, Celtic și recent Tottenham, unde a acumulat un palmares de 47 victorii, 15 rezultate de egalitate și 39 înfrângeri între 2023 și 2025.