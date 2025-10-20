Surpriză mare! Fostul antrenor al lui Chelsea va pregăti naționala Suediei

Fostul antrenor al lui West Ham, Graham Potter, a fost numit selecționer al echipei naționale a Suediei. Tehnicianul englez, în vârstă de 50 de ani, a semnat un contract pe termen scurt, obiectivul principal fiind calificarea la Cupa Mondială.

„Sunt onorat de această misiune. Suedia are jucători valoroși, iar scopul meu este să creăm condițiile pentru a atinge cel mai înalt nivel”, a declarat Potter.

Federația suedeză l-a demis recent pe Jon Dahl Tomasson, după eșecul cu 0-1 în fața statului Kosovo. Suedia mai poate prinde un loc la baraj datorită rezultatelor din Liga Națiunilor.

Potter este apreciat în Suedia pentru perioada petrecută la Östersund, echipă cu care a reușit trei promovări și o Cupă a Suediei în 2017.