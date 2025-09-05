Surpriză uriașă în preliminariile CM 2026. Germania a fost învinsă de Slovacia

Naționala Slovaciei a produs surpriza serii de joi în preliminariile europene pentru Cupa Mondial de fotbal din 2026, prin victoria reușită în fața Germaniei, cu scorul de 2-0, la Bratislava, în Grupa A, potrivit agerpres.ro.

Echipa antrenată de italianul Francesco Calzona, fosta adversară a României la EURO 2024, s-a impus prin golurile marcate de David Hancko (43) și David Strelec (55).

Spania, campioana europeană, a câștigat cu 3-0 în Bulgaria, prin golurile marcate în prima repriză de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella și Mikel Merino.

Belgia a realizat scorul zilei, 6-0 în deplasare cu Liechtenstein, prin golurile marcate de Maxime De Cuyper, Youri Tielemans (dublă), Arthur Theate, Kevin De Bruyne și Malick Fofana.

Turcia a învins Georgia în deplasare cu 3-2, toate golurile învingătorilor fiind reușite de jucători de la Fenerbahce.

Fundașul Vahid Selimovic (FC Hermannstadt) a fost rezervă în echipa Luxemburgului, care a pierdut acasă cu Irlanda de Nord, 1-3.

Olanda a fost ținută în șah de Polonia, scor 1-1. Oranje a marcat prin Denzel Dumfries (28), jucătorul echipei Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu. Polonia a egalat prin Matty Cash (80), fundașul echipei Aston Villa.