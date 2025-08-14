Surprize în echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Drita

Echipa de fotbal FCSB va întâlni pe Stadionul ”Fadil Vokrri” din Prishtina, de la ora 21:00, formația kosovară FC Drita, în cea de-a doua manșă a turului al treilea preliminar al Europa League.

Olaru este rezervă în meciul de la Priștina

În tur, campioana României s-a impus cu scorul de 3-2, pe Arena Națională din București.

Antrenorul Elias Charalambous i-a titularizat pe Târnovanu – Creţu, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Chiricheş, Șut – Miculescu, Edjouma, Cisotti – Bîrligea.

Pe banca de rezerve vor lua loc portarul Zima și jucătorii de câmp Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Oct. Popescu, Alhassan și Stoian, iar Tănase este suspendat.

De partea cealaltă, Zekirija Ramadani îi folosește pe Maloku – Be. Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji – Dabiqaj, Broja – Balaj, Limaj, Tusha – Manaj.

Rezerve sunt portarii Behluli și Rexhepi, plus jucătorii de câmp Ajzeraj, Ibrahim, Bonsu, Bl. Krasniqi, Morina, Mustafa, Abazaj.