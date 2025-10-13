Surprizele pregătite de Ovidiu Mihăilă pentru meciul cu Norvegia, de la EHF Euro Cup

Noul selecționer al echipei naționale de handbal feminin a României, Ovidiu Mihăilă, a afirmat, luni, într-o conferință de presă, la Primăria Municipiului Craiova, că în partida cu Norvegia, campioana olimpică en-titre, din cadrul competiției EHF Euro Cup ‘tricolorele’ ar trebui să arate curaj, atitudine și spirit de echipă.

România a participat la toate edițiile Campionatului Mondial

‘Este și greu și provocator pentru mine să fiu și la națională și la Craiova, dar când apar astfel de momente în viață trebuie să ai curajul să ți le asumi. Ceea ce am văzut la aceste fete în ultimele trei zile îmi dă și mai mult curaj, pentru că sunt singurele care pot decide drumul lor în viață la nivel de echipă națională. Sunt singurele care pot construi această echipă națională să devină una solidă, echilibrată și puternică într-un viitor mai scurt sau îndepărtat. Eu cred că altfel de jocuri îți pot da o să satisfacție profesională, atât timp cât le abordăm cu mult curaj. Am considerat că un grup puternic se construiește întotdeauna în astfel de bătălii. Tot ceea ce putem să arătăm miercuri seara în Norvegia este curajul, atitudinea și spiritul de grup, pe care eu le-am găsit aici. Am încercat să ne stabilim niște priorități, pentru că este într-adevăr importantă perioada următoare. Am considerat că nu este foarte important să intrăm în detaliile tehnico-tactice și ne-am stabilit niște priorități pe care sper că le putem pune în practică împreună cu fetele în jocurile următoare’, a declarat Mihăilă.

„Orice clasare pe podium se construiește în timp”, avertizeaxă tehnicianul

În ceea ce privește participarea la Campionatul Mondial, Mihăilă a spus că o clasare pe podium ar fi o surpriză, dar jucătoarele sunt capabile de această performanță.

‘Obiectivul meu personal este să mă bucur de fiecare moment petrecut aici, de aceste fete, să le văd zâmbind în fiecare zi, să le văd că se bucură de handbal, pentru că acest lucru e cel mai important în cariera lor. Și sunt convins că această bucurie interioară poate să le dea liniștea să se exprime corect. Când vorbim de o competiție de acest nivel, de campionatul mondial, cu siguranță nu putem vorbi de echipe modeste. Orice echipă care participă la Campionatul Mondial și-a câștigat acel drept. Grupa noastră nu este cu siguranță una ușoară, dar trebuie să intrăm cu încredere. Orice clasare pe podium se construiește în timp. O clasare pe podiumul mondial ar fi o mare surpriză pe care fetele o pot realiza și sper să avem această oportunitate, pentru că aceste fete sunt pregătite. Dar, repet, această provocare trebuie construită în timp. A început această construcție acum trei ani și cred că va da roade continuarea acestei munci. Trebuie să le ajutăm pe aceste jucătoare să crească, să aibă încredere și să aibă puterea de a reda României tot ceea ce s-a pierdut în ultima perioadă’, a mai spus noul selecționer.