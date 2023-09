Susținere pentru Simona Halep și din circuitul ATP: „Întârzierile în cazul de dopaj sunt o rușine”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep așteaptă decizia ITIA după ce a fost audiată în cazul de dopaj în care este implicată.

Ea a fost suspendată provizoriu pe 21 octombrie 2022, ca urmare a faptului că a fost depistată pozitiv la roxadustat. Cea mai valoroasă jucătoare română de tenis din istorie a fost audiată în ultima săptămână a lunii iunie, dar încă nu a primit decizia celor de la ITIA.

După ediția din acest an a turneului US Open, ulștimul de Mare Șlem al anului, care se desfășoară în acest zile, Halep va fi radiată din clasamentul WTA, deoarece nu va mai avea niciun punct.

Jucătorul australian John Millman este revoltat de tratamentul la care este supusă Simona. „Întârzierile ITIA în ceea ce privește cazul de dopaj al Simonei Halep sunt o rușine. Într-un fel sau altul, ea nu ar trebui să fie în mod constant tratată așa.

The ITIA delays in regards to Simona Halep’s case is a disgrace. One way or the other she shouldn’t be constantly mucked around like this. I’m a little surprised more on the WTA, admin and players, haven’t come out condemning the process. It’s been a joke.

— John Millman (@johnhmillman) September 2, 2023