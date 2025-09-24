Swiatek țintește să prindă cea mai bună formă la Turneul Campioanelor, nu să redevină nr.1

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, cap de serie 1 la turneul WTA 1000 de la Beijing, în urma accidentării numărului unu mondial Arina Sabalenka, a declarat că obiectivul ei în turneul asiatic nu este să recâștige primul loc în clasament, ci mai degrabă să ajungă la Turneul Campioanelor de la Riad în cea mai bună formă posibilă, scrie EFE.

„Știu că a te gândi prea mult la clasament nu este calea de urmat. În cele din urmă, sunt doar cifre. Important este să-ți simți tenisul, să te concentrezi pe îmbunătățirea jocului pe teren, iar rezultatele vor veni mai târziu”, a spus campioana de la Roland Garros, proaspăt câștigătoare a turneului de la Seul.

Swiatek, care a câștigat deja la Beijing în 2023 la prima sa apariție, și-a amintit că acea victorie i-a redat încrederea într-o perioadă din calendar, când era obosită după US Open. Ea revine în China cu intenția de a-și repeta sentimentele pozitive și cu ochii pe o pregătire cât mai bună pentru Turneul Campioanelor (1-8 noiembrie).

În ceea ce privește programul, poloneza a salutat faptul că Cupa Billie Jean King s-a jucat la începutul turneului asiatic și nu în noiembrie, permițând jucătoarelor o adevărată pauză la sfârșitul sezonului. ”Avem nevoie de acel timp pentru corpurile noastre”, a subliniat Swiatek.

Numărul doi mondial va debuta direct în turul doi la Beijing, unde ar putea juca cu kazaha Iulia Putințeva.

Sabalenka are un avans de 2.792 puncte față de Swiatek în ierarhia WTA.