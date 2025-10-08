Szabolcs Kovacs va arbitra în preliminariile EURO U21 din 2027

O brigadă de arbitri din România va oficia partida dintre Bosnia şi Herţegovina şi Ţările de Jos, programată vineri, în cadrul calificărilor pentru Campionatul European Under-21 – UEFA 2027.

UEFA a desemnat o brigadă de arbitri condusă la centru de Szabolcs Kovacs, care va fi ajutat la cele două linii de către arbitrii-asistenţi Marius Badea şi Adrian Vornicu, cel de-al patrulea official fiind Marcel Bîrsan. La acest meci, observatorul UEFA pentru arbitraj va fi Karel Vidlak (Cehia), iar delegatul UEFA desemnat este Engli Kokona (Albania). Meciul, care va avea loc la Sarajevo, pe stadionul Grbavica, din Grupa G, va începe la ora 19:00.