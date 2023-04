Tadej Pogacar a intrat în istorie după victoria din Turul Flandrei: „E o zi pe care nu o voi uita niciodată”

Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE Emirates) a câștigat „Monumentul” Turul Flandrei și spune că nu regretă dacă s-ar retrage din activitate.

„Să fiu doar al treilea învingător din Turul Franţei care se impune aici este deja o realizare”, este entuziasmat Tadej Pogacar

Pogacar, la doar 24 de ani, şi-a trecut în palmares a patra cursă „Monument”, după Liege-Bastogen-Liege şi Turul Lombardiei (2), pe lângă triumfurile din Turul Franţei (2021, 2022).

Slovenul a devenit doar al treilea ciclist din lume care a câştigat Turul Franţei şi Turul Flandrei, după Louison Bobet şi Eddy Merckx.

„Este o zi pe care nu o voi uita niciodată. Nu-mi vine să cred. Este enorm. După o asemenea victorie, aproape că mi-aş putea anunţa retragerea şi să mă uit în urmă la cariera mea cu mândrie.

Să fiu doar al treilea învingător din Turul Franţei care se impune aici este deja o realizare care nu mă lasă indiferent. Sezonul meu este deja reuşit chiar dacă nu câştig Turul Franţei. Nu pot decât să fiu extrem de fericit”, a declarat Pogacar, conform cyclingnews.com.

Tadej Pogacar are în plan să câștige și celelalte „Monumente”: Milano-Sanremo și Paris-Roubaix

Pogacar a fost al patrulea în Milano-Sanremo de acum o lună şi nu are încă victorie în Paris-Roubaix. „Trebuia să atac pe dealuri. Urcuşul pe Quaremont mi-a convenit cel mai mult. Aşteptam cu nerăbdare această lungă căţărare pe pavate care se potriveşte cel mai bine cu stilul meu.

Am accelerat până sus. După aceea au mai rămas câţiva kilometri. Pe Paterberg am fost la limită, am suferit. Am fost norocos să am o zi foarte bună. Trebuia să profit de asta”, a adăugat campionul sloven.

„Milan-Sanremo este probabil cel mai greu de câştigat. Anul acesta, am fost în cea mai bună formă a mea, dar nu a fost suficient. Însă nu am de gând să renunţ.

Paris-Roubaix? Această cursă este pe lista mea. Dar cu rezerva că va trebui să pun câteva kilograme. Pavatele din Roubaix sunt foarte diferite de cele din Flandra”, a spus Pogacar.

Un singur om a reuşit să câştige Turul Franţei şi cele cinci „Monumente”: belgianul Eddy Merckx.

Pogacar a ajuns la 53 de victorii în plutonul profesionist şi a a zecea din acest an.