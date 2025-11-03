Tadej Pogacar are statuie în Emiratele Arabe Unite

Pentru a sărbători acest an istoric, echipa UAE Emirates-XRG a dezvelit o statuie aurie în mărime naturală a vedetei sale Tadej Pogacar, în weekendul trecut, la Abu Dhabi.

6 trofee imense câștigate de sloven în 2025

Câştigător al Turului Franţei pentru a patra oară, al trei „Monumente” şi al titlurilor de campion mondial şi european, Tadej Pogacar a încheiat un sezon 2025 remarcabil, pe care echipa sa UAE-XRG a dorit să-l onoreze fără rezerve.

Cu ocazia tradiţionalei sărbători de sfârşit de an a structurii din Emirate, weekendul trecut, o statuie aurie a fost inaugurată la clubul de ciclism din Abu Dhabi. Slovacul este reprezentat făcând o reverenţă pe şa, una dintre manifestările sale preferate de bucurie.

Pogacar în persoană, îmbrăcat în culorile curcubeului, a fost prezent pentru a poza lângă statuia sa în mărime naturală. A fost şi o modalitate pentru echipa sa de a aduce un omagiu unui sezon istoric, cu 95 de victorii, depăşind cu mult recordul anterior stabilit de HTC Colombia în 2009 (85 de victorii).