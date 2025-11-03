Tadej Pogacar are statuie în Emiratele Arabe Unite

Articol de Gabriel Ion - Publicat luni, 03 noiembrie 2025, ora 20:45,
Tadej Pogacar statuie
Tadej Pogacar statuie

Pentru a sărbători acest an istoric, echipa UAE Emirates-XRG a dezvelit o statuie aurie în mărime naturală a vedetei sale Tadej Pogacar, în weekendul trecut, la Abu Dhabi.

6 trofee imense câștigate de sloven în 2025

Câştigător al Turului Franţei pentru a patra oară, al trei „Monumente” şi al titlurilor de campion mondial şi european, Tadej Pogacar a încheiat un sezon 2025 remarcabil, pe care echipa sa UAE-XRG a dorit să-l onoreze fără rezerve.

Cu ocazia tradiţionalei sărbători de sfârşit de an a structurii din Emirate, weekendul trecut, o statuie aurie a fost inaugurată la clubul de ciclism din Abu Dhabi. Slovacul este reprezentat făcând o reverenţă pe şa, una dintre manifestările sale preferate de bucurie.

Pogacar în persoană, îmbrăcat în culorile curcubeului, a fost prezent pentru a poza lângă statuia sa în mărime naturală. A fost şi o modalitate pentru echipa sa de a aduce un omagiu unui sezon istoric, cu 95 de victorii, depăşind cu mult recordul anterior stabilit de HTC Colombia în 2009 (85 de victorii).

Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport