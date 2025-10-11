Tadej Pogacar e din altă galaxie! A câștigat Turul Lombardiei pentru a cinciea oară la rând

Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a câștigat sâmbătă dimineață Turul Lombardiei (Italia), ajuns la a 119-a ediție, pentru al cincilea an consecutiv, o performanță inedită cu care încheie un sezon absolut fenomenal de curse clasice, informează AFP.

Primul ciclist din istorie care urcă pe podium la 5 «Monumente» într-un singur sezon

Marele favorit înaintea startului Turului Lombardiei, una dintre cursele ‘Monument’ ale sportului cu pedale, slovenul de 27 de ani nu a lăsat nimic la voia întâmplării, desprinzându-se cu aproximativ 38 km înainte de sosire, pentru a obține victoria en solitaire.

Pogacar s-a impus pe distanța de 241 km, între Como și Bergamo, cu timpul de 5h 45 min. 53 sec. (medie orară: 41,9 km). El l-a devansat cu 1 min. 48 sec. pe belgianul Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), clasat încă o dată pe locul 2.

Australianul Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) s-a clasat pe trei, la 3 min. 14 sec. de învingător.

Prin acest nou succes în ‘Clasica frunzelor moarte’, cum este supranumită cursa din Lombardia, Pogacar îl egalează pe Fausto Coppi, învingător în 1946, 1947, 1948, 1949 și 1954, dar devine primul care câștigă un ‘Monument’ cinci ani consecutiv.

În acest sezon, Pogacar a reușit cea mai bună campanie de clasice din toate timpurile cu trei victorii în curse ‘Monument’ (Turul Flandrei, Liege-Bastogne-Liege, Turul Lombardiei), un loc doi la Paris-Roubaix și un loc trei la Milano-Sanremo.

El devine, de asemenea, primul ciclist din istorie care urcă pe podium la cinci ‘Monumente’ într-un singur sezon, iar înaintea lui, doar Eddy Merckx a câștigat trei într-un an.