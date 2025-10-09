Tadej Pogacar vizează a cincea victorie la rând în Turul Lombardiei

Ciclistul sloven Tadej Pogacar este marele favorit al celei de-a 119-a ediții a Turului Lombardiei, care va avea loc sâmbătă în Italia, una dintre cursele ‘Monument’ ale sportului cu pedale, în care vizează mai multe recorduri.

Slovenul poate egala un record vechi de 54 de ani

Pogacar (27 ani), component al echipei UAE Emirates, va lupta pentru a cincea sa victorie în această cursă, pentru a-l egala astfel pe legendarul ciclist italian Fausto Coppi, singurul care a reușit anterior această performanță.

‘La classica delle foglie morte’ (Clasica frunzelor moarte), cum este supranumită cursa din Lombardia, va avea un traseu lung de 241 km, cu startul la Como și sosirea la Bergamo.

Slovenul poate deveni însă primul care se impună cinci ani la rând în Turul Lombardiei, după succesele din 2021, 2022, 2023 și 2024.

Tadej Pogcar speră, totodată, să imite campania extraordinară din 1971 a unui alt rutier de legendă, belgianul Eddy Meckx, care a câștigat trei ‘Monumente’, titlul de campion mondial și Turul Franței pe parcursul aceluiași an.

În acest sezon, Pogacar a câștigat deja două curse ‘Monument’ – Turul Flandrei și Liege-Bastogne-Liege -, pe lângă faptul că s-a impus pentru a patra oară în Turul Franței, iar apoi și-a apărat cu succes tricoul curcubeu la Campionatele Mondiale de la Kigali (Rwanda).

Remco Evenepoel, principalul rival, a terminat anul trecut la peste 3 minute de sloven

Campionul sloven a triumfat și la Campionatele Europene, o cursă introdusă în 1995, după ‘era Merckx’, așa că are șansa să realizeze o performanță unică, dacă se va impune din nou în Lombardia.

Și, pe deasupra, un nou succes l-ar face pe Tadej Pogacar primul ciclist de la Eddy Merckx încoace care câștigă trei ”Monumente” într-un singur sezon – lucru pe care belgianul l-a realizat de patru ori în carieră, între 1969 și 1975.

Iar campionul sloven nu este singurul care luptă pentru această performanță: Mathieu van der Poel a câștigat și el două Monumente în acest an – Milano-Sanremo și Paris-Roubaix -, ceea ce înseamnă că și ciclistul olandez vrea să scrie istorie sâmbătă.

Printre principalii rivali ai lui Pogacar se numără și belgianul Remco Evenepoel, dublu campion olimpic la Paris-2024, clasat pe locul secund la ediția de anul trecut a Turului Lombardiei, la peste trei minute în spatele slovenului.