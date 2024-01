„Taifunul” Aryna Sabalenka s-a impus la Australian Open! Belarusa nu a pierdut niciun set în 7 meciuri

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka (2 WTA, cs 2) a câştigat Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, a doua oară la rând.

Aryna Sabalenka nu a cedat niciun set la Australian Open 2024

Ea a dispus în finală de sportiva chineză Qinwen Zheng (15 WTA, cs 12) cu 6-3, 6-2, într-o oră și 16 minute. În 2023, Sabalenka o învingea pe kazaha Elena Rybakina cu 4-6, 6-3, 6-4.

Qinwen Zheng este prima jucătoare din China care a jucat o finală de Mare Șlem în ultimii 10 ani. Li Na s-a impus tot la Australian Open, învingând-o pe slovaca Dominika Cibulkova, cu 7-6 (3), 6-0.

Dacă Sabalenka rămâne de luni pe locul 2 WTA, Zheng va ajunge pe locul 7, cea mai bună clasare a carierei.

Aryna este prima jucătoare care câştigă titlul la simplu feminin la Australian Open doi ani la rând, după compatrioata ei Victoria Azarenka, în 2012-2013.

De asemenea, este a noua jucătoare din Era Open care obţine titluri consecutive la simplu feminin la Australian Open, după Margaret Court, Evonne Goolagong, Steffi Graf, Monica Seles, Martina Hingis, Jennifer Capriati, Serena Williams şi Azarenka.

În plus, belarusa este a doua jucătoare din ultimele trei sezoane care îşi asigură un titlu de Mare Șlem fără set pierdut, după ce Ashleigh Barty a făcut acelaşi lucru la Australian Open 2022.

„Acesta a fost foarte important titlu”, recunoaște Aryna Sabalenka

Jucătoarea din Belarus nu a uyitat cele două finale de Mare Șlem pierdute în 2023, la Roland garros și Wimbledon.

„De mult timp a fost în mintea mea dorința de a nu fi o jucătoare care câștigă un Grand Slam și apoi dispare. Am vrut să arăt că sunt capabilă să fiu constantă, că pot câștiga mai mult. Sper să câștig mai multe titluri, dar acesta a fost foarte important.

Anul trecut am arătat că pot juca bine pe orice suprafață, acele semifinale m-au emoționat foarte mult.

Am pierdut ambele meciuri împotriva a două jucători incredibile (n.r. – Karolina Muchova și Ons Jabeur), pur și simplu au arătat un nivel impresionant, dar am simțit că am fost prea emoționată sau că am lăsat ambele meciuri să-mi scape.

Muncesc din greu pentru a corecta aceste lucruri, vom continua să construim în aceeași direcție pentru că știu că pot face același lucru pe iarbă și pe zgură. Sper că în 2024 pot atinge aceleași obiective pe aceste două suprafețe”, a spus ea, după meci.