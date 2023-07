Takayuki Seto și secretul longevității sale! Ce a spus japonezul despre retragere: „Mă simt bine!”

Takayuki Seto, japonezul celor de la Petrolul Ploiești, se află în România din anul 2007. Ajuns la 37 de ani, jucătorul a vorbit recent despre longevitatea sa cât și despre retragere.

Mai exact, Seto a dezvăluit că stilul de viață sănătos l-a menținut în formă și că are de gând să mai joace câțiva ani. Iată ce a spus.

„Mă simt bine!”

„Este imposibil să joc până la vârsta lui Miura, acum cred că are 56 de ani și joacă în Liga a 2-a din Portugalia. Da, mă simt bine și sper să fiu sănătos, și să fac un sezon mai bun față de ce am făcut până acum. Am avut o prestație bună în prima parte a sezonului datorită suporterilor care au venit la stadion. Cred că puteam să câștigăm, dar așa a fost”, a spus Takayuki, pentru cei de la Sport Total FM.

„Jucătorii japonezi au o longevitate în fotbal. Foarte mulți au peste 40 de ani în liga japoneză, sunt profesioniști și au grijă de corpul lor, asta fiind unul dintre motive. Da, disciplina este unul dintre principalele obiective pe care noi japonezii le avem.

Da, eu în continuare mănânc mâncare japoneză. Este un meniu simplu, mânănc orez, supă, salată, carne, ceva normale. Supele le fac în stil miso cu tofu, sănătoase adică. Am adus din Japonia de la magazine specializate. Când mă duc în vacanță și când mă întorc vin cu două bagaje și unul e doar de mâncare. Când sunt în cantonamente mănânc și mâncarea de la hotel, nu fac mofturi, dar odată pe săptâmână. Am băut palincă sau țuică, este foarte tare. Când am venit de atunci am băut, dar de atunci n-am mai încercat pentru că mi-a fost rău”, a mai spus Takayuki Seto.