Tănase a spus lucrurilor pe nume, după victoria cu Petrolul: ”Nu este posibil să jucăm în felul acesta!”

FCSB a câștigat, sâmbătă seara, scor 1-0, pe terenul celor de la Petrolul.

Meciul a contat pentru etapa a doua din Superligă.

La finalul meciului, Florin Tănase a oferit mai multe declarații.

”Am discutat după eșecul din Andorra. Nu este posibil să jucăm în felul acesta, să ne domine o echipă așa de rău. Trebuie să joci ceea ce antrenezi. Noi, în Andorra, nu am făcut absolut nimic din ce știm și din ce am antrenat. Cu siguranță nu vom mai arăta așa. A fost o victorie foarte importantă pentru noi, aveam nevoie de aceste trei puncte. Ne bucurăm că am reușit să le obținem. Este o deplasare grea aici. De fiecare dată am avut meciuri grele aici. Petrolul e o echipă bună.

(n.r. ați spart gheața, era un moment dificil pentru voi?) Era gheața subțire, abia a început campionatul. Și în prima etapă cu Hermannstadt meritam victoria (n.r. s-a terminat 1-1). E bine că nu pierdem, asta demonstrează că suntem o echipă puternică”, a mai specificat Florin Tănase.