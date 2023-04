Târnovanu, despre fotbaliștii CFR-ului: „Stau pe jos un milion de ani!”

Ștefan Târnovanu i-a acuzat pe fotbaliștii de la CFR Cluj că ar fi tras de timp. După meciul terminat egal dintre CFR Cluj și FCSB, Târnovanu s-a arătat dezamăgit de evoluția echipei sale în prima repriză.

„Sunt la fel de supărat ca el, în prima repriză am jucat foarte, foarte slab, nu am ajuns la poarta lor decât la faza cu Miculescu. Dacă stau să mă gândesc, aseară m-am uitat la meci la Farul, Mazilu a avut aceeași fază și a fost fault. La noi nu.

OK, am jucat slab. În a doua repriză am jucat mai bine, am și înscris. Pe final, dacă eram puțin mai inspirați… până la urmă, cred că e echitabil egalul, dar voiam să câștigăm”, a spus Târnovanu.

Apoi, Târnovanu și-a criticat adversarii pentru stilul lor de joc. Portarul i-a acuzat pe „vișinii” că au recurs la trageri de timp.

„Am început foarte slab, n-am putut ieși din jumătatea noastră. Până am primit golul, nu am jucat absolut nimic. Apoi am echilibrat cât de cât meciul, iar în a doua repriză probabil cei de la CFR s-au mulțumit cu 1-0.

Stilul lor caracteristic, trag de timp, stau pe jos un milion de ani, la auturi durează vreo 5 minute până bat unul. Trageri de timp foarte mari. Dacă ei se bucură cu un egal acasă, îmi doresc din tot sufletul meu să câștigăm toate meciurile și să fim campioni!”, a declarat portarul FCSB-ului.