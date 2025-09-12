TAS a suspendat-o provizoriu pe atleta etiopiană Diribe Welteji înaintea CM

Etiopiana Diribe Welteji, vicecampioană mondială la 1.500 m în 2023, a fost suspendată provizoriu la cererea unităţii antidoping a World Athletics şi va rata Campionatele Mondiale de la Tokyo, a anunţat vineri Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Ea este medaliată cu argint la Budapesta în 2023

Instanţa sportivă „a acceptat o cerere de măsuri provizorii” din partea federaţiei internaţionale, „privind o presupusă încălcare a regulilor antidoping”, pentru care atleta a fost achitată la sfârşitul lunii august de către autoritatea antidoping din Etiopia, potrivit unui comunicat al TAS.

„Doamna Welteji este declarată ineligibilă pentru a participa la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo 2025 la care sâmbătă vor începe probele de 1.500 m feminin”, adaugă TAS.

Medaliată cu argint la Budapesta în 2023, Diribe Welteji a fost acuzată în 21 mai de agenţia antidoping din Etiopia că „a refuzat să furnizeze o probă în timpul unui control antidoping în afara competiţiei, fără justificare”, potrivit tribunalului din Lausanne. Însă, după o audiere care a avut loc la 12 august, aceeaşi agenţie a concluzionat că sportiva nu a încălcat regulamentul antidoping, indică TAS, fără a preciza motivele invocate.

Unitatea de Integritate în Atletism (AIU) a decis să facă apel

La primirea dosarului, la 1 septembrie, Unitatea de Integritate în Atletism (AIU) a decis să facă apel la această decizie în faţa TAS, solicitând o suspendare provizorie efectivă începând cu Campionatele Mondiale de la Tokyo, până la judecarea cazului.

În ceea ce priveşte fondul dosarului, „părţile fac schimb de documente scrise şi, cu acordul lor, va fi programată o audiere”, precizează instanţa supremă din lumea sportului.

A patra la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, Diribe Welteji nu a mai alergat din iulie, de la meetingul Prefontaine Classic (Eugene, Statele Unite), unde a realizat recordul personal de 3 min 51 sec 44 şi a terminat pe locul al doilea, în spatele kenyenei Faith Kypyegon, care a doborât recordul mondial.