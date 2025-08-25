Tatăl lui Jobe Bellingham este la cuțite cu directorul sportiv de la Borussia Dortmund, după înlocuirea fiului său la meciul cu Sankt Pauli

După egalul înregistrat de Borussia Dortmund la Sankt Pauli duminică (3-3), Mark Bellingham i-a comunicat lui Sebastian Kehl, directorul tehnic, nemulţumirea sa faţă de faptul că fiul său, Jobe, a fost schimbat la pauză.

Părintele a pătruns în zona vestiarului după meci

Jude Bellingham a lăsat în urmă trei ani şi 127 de milioane de euro după ce a părăsit Borussia Dortmund. Aventura fratelui său nu începe însă în aceleaşi condiţii, după o pregătire de vară reuşită. În timp ce BVB a fost egalată în ultima parte a meciului de Sankt Pauli (3-3) în prima etapă a Bundesligii, duminică, Jobe Bellingham (19 ani) a fost înlocuit la pauză de Niko Kovac. O decizie percepută ca o jignire de tatăl său, Mark Bellingham.

Potrivit Sky Sport şi The Times, fostul fotbalist englez a pătruns în zona vestiarului după meci pentru a-şi aştepta fiul. Prezenţa sa şi a soţiei sale Denise nu ar fi fost pe placul conducerii, şi ar fi urmat o discuţie aprinsă. Tatăl şi consilierul lui Jobe s-ar fi plâns lui Sebastian Kehl, directorul tehnic, de înlocuirea fiului său şi de jocul prea „prudent” al echipei.

„Suntem cu toţii dezamăgiţi de rezultatul de ieri”, a declarat directorul sportiv al echipei Dortmund. „Cu toate acestea, zona (vestiarelor) este şi rămâne rezervată jucătorilor, antrenorilor şi conducerii, nu familiilor şi agenţilor. Acest lucru nu se va mai repeta. Am informat în mod clar persoanele implicate”, a spus el.