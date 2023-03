Tavi Popescu, declarație care provoacă furie în Ghencea: „Să le arătăm cine este Steaua”

FCSB s-a impus în fața celor de la Sepsi cu scorul de 1 – 0, iar marcator a Tavi Popescu. Înainte de startul play-off-ului, Tavi Popescu a transmis un mesaj războinic și s-a referit la echipa sa ca fiind Steaua, ceea ce i-ar putea înfuria pe suporterii din Ghencea, ai echipei Armatei.

FCSB va juca în prima etapă din play-off cu CSU Craiova, iar Tavi Popescu a declarat că vrea revanșa. La ultimul meci direct, oltenii au egalat pe Arena Națională în prelungiri.

„A fost o seară perfectă pentru toată echipa. Mă bucură faptul că am câștigat, sper să o ținem așa în play-off. Am început mai greu sezonul, dar important e că am urcat în clasament. Sper să terminăm pe primul loc la final. Trebuie să îi batem pe cei de la Craiova, să le arătăm cine este Steaua. În ultimul meci ne-au egalat la ultima fază, trebuie să ne luăm revanșa.

Noi știm de la antrenamente ce avem de făcut pe teren, nu contează cine e pe bancă. Eu joc unde mă pune antrenorul, sper să marchez și să dau pase decisive”, a declarat Octavian Popescu după meciul cu Sepsi.