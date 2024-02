Tavi Popescu, încrezător după FCSB – FC Botoșani 3-2: ”Presiunea este pe celelalte echipe. Noi avem 10 puncte avans”

FCSB – FC Botoșani s-a terminat cu victoria ”roș-albaștrilor”, scor 3-2, în etapa 27 a SuperLigii. Bucureștenii s-au distanțat 10 puncte avans în fruntea clasamentului.

”În această seară a fost un meci dificil, mă bucur că l-am dus până la capăt și am reușit să câștigăm. Faptul că am rămas în 10 oameni a venit peste noi. Am știut să fructificăm ocaziile pe care le-am avut și să marcăm cele 3 goluri. A fost un meci reușit pentru toată lumea.

Important este că am luat cele 3 puncte, ne-am distanțat în fruntea clasamentului. Trebuie să o ținem tot așa și trebuie să câștigăm campionatul.

Presiunea nu este pe noi, este pe celelalte echipe. Noi avem 10 puncte în avans, nu avem de ce să avem presiune”, a declarat Tavi Popescu.