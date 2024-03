Tavi Popescu, încurajat: „Are cel mai bun exemplu în vestiar!”

Octavian Popescu a dezamăgit în ultima perioadă la FCSB, iar patronul nu a ezitat să îl critice după eșecul usturător cu Rapid (0-4).

Se pare că tânărul jucător are și susținători. Bănel Nicoliță i-a oferit un sfat lui Tavi după ce a văzut forma tot mai slabă a fotbalistului.

„Are cel mai bun exemplu în vestiar!”

„Are cel mai bun exemplu în vestiar. Prin aceeaşi perioadă, prin aceleaşi probleme, a trecut şi Coman. Ce a făcut el să ajungă numărul unu, când toată lumea îl dădea la Farul, s-a schimbat într-un an de zile, nu mai e Coman cel slab, a devenit cel mai bun din România. Are exemplul cel mai bun în curte. Ce face Coman, merge la sală, munceşte… are cel mai bun exemplu”, a spus Bănel Nicoliță, conform GSP.ro.