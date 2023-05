Teama lui Meme Stoica înainte de Farul-FCSB: „Ne încurcă pe toți de nu mai știm de capul nostru!”

FCSB merge duminică la Ovidiu pentru a înfrunta Farul Constanța într-un meci care poate decide campioana acestui sezon de Liga 1.

Mihai Stoica, oficialul bucureștenilor, a vorbit înaintea partidei de foc. Iată ce a spus.

„Ne încurcă pe toți de nu mai știm de capul nostru!”

„Egalul ne încurcă pe toți de nu mai știm de capul nostru. O victorie a noastră, într-adevăr, putem să ne prezentăm la adevărata finală. Cu titlul pe masă. Am foarte mare încredere în echipă.

Mă bazez pe ce mă bazez mereu când am spus că am încredere. I-am simțit căzuți după meciul cu Rapid, când părea că totul s-a terminat pentru noi și că e mare lucru dacă luăm locul doi, dar după victoria cu șansă de la Craiova, atunci am simțit din nou cum îi simțeam înainte”, a spus MM Stoica, pentru Orange Sport.