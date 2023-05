Tehnica pe care a aplicat-o Târnovanu pentru a-l face pe Ivan să-și piardă concentrarea la penalty

Portarul Ștefan Târnovanu a reușit să închidă poarta FCSB-ului în mai multe rânduri în fața fotbaliștilor de la CSU Craiova și a plecat din Bănie cu toate cele 3 puncte, după ce a învins cu 2-1.

„Este o victorie foarte, foarte importantă. Mă bucur că am profitat de pasul greșit făcut de Farul aseară. Să vedem ce se va întâmpla și la CFR Cluj. Momentan e foarte important că am câștigat.

După primul penalty ,am marcat imediat și am simțit că nu mai putem pierde meciul. Apoi a venit al doilea penalty, am primit gol și mai erau câteva minute. Nu s-au mai apropiat de poartă.

Asta m-a motivat și mai mult în a doua repriză, înjurăturile, lucrurile aruncate. M-au făcut și mai concentrat. Ei au rămas cu înjurăturile, noi cu punctele.

La prima intervenție, cea care s-a dus în bară, m-am gândit că nu am respins-o suficient de tare. Am răsuflat ușurat când am văzut-o. Cea mai grea cred că a fost cea la Ivan, a fost o inspirație să mă duc cu piciorul. Suntem o echipă. Când nu funcționez eu, mă ajută ei, și invers”, a spus Ștefan Târnovanu.

Ștefan Târnovanu a vorbit și despre jocurile psihologice făcute înaintea penalty-ului ratat de Andrei Ivan: „Nu știu dacă se numește circ. Am încercat să întârziem cât mai mult, să îl enervez, să își piardă concentrarea. Am stat pe mijloc, vorbisem și cu antrenorul portarilor. Mă bucur pentru noi, a fost bine că a lovit mingea greșit”.