Tenis: Alexander Bublik a refuzat să dea mâna cu adversarul său care nu a respectat „codul”

Jucătorul kazah de tenis Alexander Bublik s-a impus în primul tur al Rolex Paris Masters în faţa australianului Alex Popyrin, scor 6-4, 6-3, şi a decis să nu dea mâna cu adversarul său după meci.

După ce a câştigat meciul, jucătorul clasat pe locul 16 în lume (cap de serie numărul 13 la Masters 1000 de la Paris) s-a dus direct să-l salute pe arbitru înainte de a-şi sărbători succesul împreună cu publicul francez, fără să-i acorde nici cea mai mică atenţie lui Alexei Popyrin. Lucru mai rar întâlnit în lumea tenisului.

Potrivit jurnalistului spaniol José Moron, australianul a sărbătorit două puncte care au atins fileul fără să-şi ceară scuze. Un fapt care l-a înfuriat pe Bublik: „Cred că orice persoană rezonabilă ar fi făcut acelaşi lucru. Poate sărbători şi apoi să-şi ceară scuze. Nu sunt genul de persoană care face mare caz din asta, dar oamenii îşi cer scuze în mod normal pentru astfel de lucruri. Există un cod. Dacă cineva nu îl respectă, de ce ar trebui să respect eu o altă regulă (să strâng mâna adversarului)”, s-a justificat jucătorul din Kazahstan.

În turul al doilea, Alexander Bublik îl va întâlni pe câştigătorul meciului dintre francezul Corentin Moutet şi americanul Ryan Opelka.