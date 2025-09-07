Tenis: Daniil Medvedev va fi antrenat de Thomas Johansson şi Rohan Goetzke

După ce tocmai s-a despărţit de antrenorul său de lungă durată, Gilles Cervara, jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev anunţă că începe o nouă colaborare cu Thomas Johansson şi Rohan Goetzke.

Johansson, câştigător al Openului Australiei în 2002, a lucrat timp de doi ani cu David Goffin (fostul număr 7 mondial) şi câteva luni cu daneze Caroline Wozniacki.

Goetzke, la rândul său, l-a antrenat pe olandezul Richard Krajicek (câştigător al turneului de la Wimbledon în 1996) şi pe Mario Ancic (fostul număr 7 mondial).