Tenis de masă. Echipa masculină a fost învinsă în finala CE de la Zadar

Echipa masculină a României, aflată în premieră într-o finală europeană, a pierdut titlul în faţa marii favorite Franţa, care s-a impus cu 3-0, duminică, la Campionatul European de seniori, de la Zadar (Croaţia), potrivit news.ro.

Pentru Franţa este al patrulea titlu european la echipe masculin.

La ediţia continentală din Zadar, Croaţia, tricolorii au scris istorie şi au cucerit prima medalie europeană după 16 ani de aşteptare, totodată cea mai strălucitoare din întreg palmaresul echipei. România, cap de serie numărul 6 la Campionatul European din 2025, a disputat până acum şase semifinale, la ediţiile din 1958, 1964, 1966, 2005, 2007 şi 2009. Performanţa remarcabilă îi are în prim-plan pe: sportivii Eduard Ionescu, Iulian Chiriţa, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate şi antrenorii Andrei Filimon (principal), Ionuţ Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionaşcu (secund) şi Adrian Crişan (secund).

Desfăşurarea finalei europene România – Franţa 0-3 Iulian Chiriţa – Alexis Lebrun 0-3 (2-11, 6-11, 7-11) Eduard Ionescu – Felix Lebrun 1-3 (3-11, 11-9, 5-11, 4-11) Ovidiu Ionescu – Simon Gauzy 1-3 (9-11, 9-11, 11-3, 3-11) După victoriile cu 3-0 din faza grupelor, în faţa Olandei şi Slovaciei, tricolorii şi-au continuat parcursul fără meci pierdut şi pe tabloul principal, unde au învins Serbia cu acelaşi scor. Apoi, ei au eliminat Suedia cu 3-2, echipa care aborda duelul din postura de campioană europeană, iar în semifinale au trecut de Slovenia, scor 3-0.

Tot duminică, şi echipa feminină a obţinut argintul, după ce a fost învinsă în finală de Germania, scor 3-0.