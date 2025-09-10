Tenis de masă: Elizabeta Samara, eşec la debutul pe tabloul de la WTT Champions Macao 2025

Jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara (35 mondial) a suferit un eşec la debutul pe tabloul de la WTT Champions Macao 2025.

Aflată printre cele 32 de jucătoare ale competiţiei, componenta lotului naţional a întâlnit-o pe Miwa Harimoto (Japonia, 6 mondial), iar meciul a fost controlat de adversară.

Elizabeta Samara a cedat în trei seturi, scor 0-3 (1-11, 3-11, 2-11).