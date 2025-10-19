Tenis de masă: Ne-am fi dorit să fie aur, dar din păcate atât s-a putut – mesajul componentelor echipei de tenis de masă, medaliată cu argint la CE

Componentele echipei naţionale de tenis de masă a României au declarat, duminică după-amiază, că şi-ar fi dorit să câştige aurul la Campionatul European pe Echipe, dar adversarele din Germania au fost mai puternice.

”Am jucat a şasea finală de Campionat European consecutivă. Ne-am fi dorit să fie aur, dar din păcate atât s-a putut, adversarele noastre au fost mai outernice astăzi. Ne bucurăm mult pentru acest rezultat şi imic nu a fost în zadar. Hai, România! ”, au spus tricolorele, după finala cu Germania.

Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania, scor 3-0, în finala Campionatului European pe echipe din Croaţia.

A fost a şasea finală europeană consecutivă disputată de echipa feminină a României şi a treia clasare consecutivă pe locul al doilea continental, performanţe care au mai fost atinse la ediţiile din 2023 (Malmo) şi 2021 (Cluj-Napoca). Ultima dată când tricolorele au câştigat titlul european a fost în 2019, la Nantes

La Campionatul European Echipe Seniori 2025, echipa medaliată cu argint a fost formată din:sportivele Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia şi antrenorii Andrei Filimon (principal), Ionuţ Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionaşcu (secund) şi Adrian Crişan (secund).