Tenis: Echipa Europei conduce echipa Lumii, scor 3-1, după prima zi la Laver Cup

Europa a preluat avantajul (3-1) împotriva echipei Lumii, la finalul primei zile a Laver Cup, vineri, la San Francisco, graţie în special victoriei în dublu a perechii Carlos Alcaraz – Jakub Mensik împotriva americanilor Taylor Fritz- – Alex Michelsen (7-6 [7], 6-4).

Echipa europeană, condusă anul acesta de Yannick Noah, s-a impus graţie victoriilor norvegianului Casper Ruud şi cehului Jakub Mensik în primele două meciuri de simplu disputate la Chase Center, sala echipei Golden State Warriors din NBA.

Ruud şi Mensik s-au impus în faţa puternicului american Reilly Opelka (6-4, 7-6 [4]), respectiv a compatriotului său Alex Michelsen, învins după un super tie-break strâns (6-1, 6-7 [3], 10/8).

Tânărul brazilian Joao Fonseca, care participă pentru prima dată la competiţie, a adus singurul punct al echipei Lumii, antrenată anul acesta de Andre Agassi. El l-a învins pe un alt debutant în Laver Cup, italianul Flavio Cobolli (6-4, 6-3).

Europa a câştigat cinci din primele şapte ediţii, dar echipa Lumii s-a impus ultima dată când competiţia, co-creată de legenda elveţiană Roger Federer, s-a desfăşurat în America de Nord, la Vancouver, în 2023.

Meciurile de vineri au valorat fiecare un punct. Programul de sâmbătă include, de asemenea, trei simple şi un dublu, toate valând două puncte. Duminică, ziua va începe cu un dublu, urmat de trei simple, dacă este necesar – fiecare meci valând trei puncte.

Prima echipă care ajunge la 13 puncte va câştiga cupa.