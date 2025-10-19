Tenis: Holger Rune a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile, iar sezonul 2026 este compromis pentru el

Tenismanul danez Holger Rune, locul 11 ATP, a anunţat duminică faptul că a suferit o ruptură completă a tendonului lui Ahile la piciorul stâng şi că va fi operat în perioada următoare. Procesul de recuperare va fi lung, iar sezonul 2026 este compromis pentru Rune.

Holger Rune (22 de ani) s-a accidentat sâmbătă, în timpul semifinalei de la Stockholm, împotriva lui Ugo Humbert. Danezul câştigase primul set cu 6-4 şi era 2-2 în setul secund când a fost nevoit să abandoneze, din cauza durerilor.

Duminică, Rune a confirmat pe Instagram: „Tendonul lui Ahile stâng este complet rupt în porţiunea sa proximală. Voi avea nevoie de o operaţie săptămâna viitoare după care va începe un lung proces de recuperare înainte de a lua în considerare revenirea pe teren. Va dura ceva timp până mă voi putea întoarce pe teren. Este dificil”, a scris jucătorul pe contul său.

Sezonul 2025, care este deja încheiat pentru Rune, i-a adus danezului un singur titlu ATP, la Barcelona, şi o finală pierdută, la Indian Wells.