Tenis: „Mi-a scris de vreo zece ori”, Anna Kalinskaia povesteşte despre încercările de abordare ale „disperatului” Holger Rune

Fosta iubită a lui Jannik Sinner, jucătoarea de tenis rusă Anna Kalinskaya, a dezvăluit că a fost abordată de mai multe ori de danezul Holger Rune, în ciuda faptului că nu îi împărtăşea sentimentele.

Nu este prima dată când jucătorul în vârstă de 22 de ani este criticat de colegii săi pentru încercările sale de a agăţa diferite sportive.

Într-un interviu acordat publicaţiei ruse specializate în tenis First&Red, Anna Kalinskaia (locul 32 mondial) a făcut dezvăluiri despre unul dintre colegii săi din circuitul masculin.

Întrebată de fosta jucătoare Anna Şakvetadze (locul 5 mondial la apogeul carierei) despre avansurile pe care le-ar putea primi din partea jucătorilor, rusoaica a răspuns: „Era mai frecvent înainte. Acum sunt mai în vârstă.” Apoi, însă, a lansat o bombă. „Cineva mi-a scris de zeci de ori înainte să renunţe.”

La început, fosta iubită a lui Nick Kyrgios şi a numărului doi mondial Jannik Sinner nu a dezvăluit identitatea jucătorului în cauză. Dar, provocată de compatrioata sa, nu s-a lăsat rugată de două ori să dezvăluie că era vorba de Holger Rune (numărul 11 mondial). Şi a continuat să vorbească despre danez: „El scrie tuturor. Merită (ca numele lui să fie dezvăluit), este prea egocentric. Poate că este doar disperat”, a concluzionat ea, amuzată, adăugând că „nu este singurul”.

Aceste remarci nu au scăpat jucătorului în vârstă de 22 de ani, foarte activ pe reţelele sociale. „Ha ha ha. Poate că există diferenţe culturale care fac ca Anna să perceapă un răspuns la un story ca pe o invitaţie la o întâlnire. Dacă vreau o întâlnire, propun o întâlnire. Nu vă faceţi griji”, a reacţionat el pe contul său X, fără să se lase descurajat.

Câştigător al turneului de la Barcelona, învingându-l pe Carlos Alcaraz, şi finalist al Masters 1000 de la Indian Wells în acest sezon, Holger Rune îşi construieşte totuşi o reputaţie impresionantă în circuitul WTA. În iulie, o altă jucătoare rusă a dezvăluit încercarea lui de a o agăţa.

„Holger Rune mi-a trimis recent un mesaj. I-am răspuns: «Probabil sunt prea bătrână pentru tine. Dacă te-ai uita pe Instagram, ai vedea că sunt căsătorită». El a răspuns: «Oh, îmi pare rău». De atunci, nici măcar nu mă mai salută”, a declarat Veronika Kudermetova (65 mondial) în podcastul fostei jucătoare Elena Vesnina la sfârşitul lunii iulie. Rusoaica, cu şase ani mai în vârstă decât danezul, s-a căsătorit în 2017 cu Serghei Demekhin (41 de ani), antrenorul ei de treisprezece ani şi fost jucător.

Învinşi în turul 4 (de Iga Swiatek), respectiv în turul 2 (de Jan-Lennard Struff) la US Open, Anna Kalinskaia şi Holger Rune nu ar trebui să se mai întâlnească până în 2026.

Turneul de la Beijing (începând cu 24 septembrie) este singurul comun celor două circuite până la sfârşitul sezonului, dar danezul va participa la turneul de la Tokyo în acea săptămână.