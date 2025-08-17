Tenis: Sorana Cîrstea a trecut în turul al doilea al calificărilor la Cleveland

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a ajuns sâmbătă în turul al doilea al calificărilor la turneul WTA 250 de la Cleveland.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a învins-o sâmbătă pe americanca Anna Frey (17 ani, locul 971 WTA) în primul tur al calificărilor de la turneul WTA 250 Tennis in the Land powered by Rocket, de la Cleveland. Sorana a avut nevoie de doar 46 de minute pentru a dispune de adolescenta americană cu 6-1, 6-0.

În al doilea tur al calificărilor de la Cleveland, Sorana o va înfrunta pe Rebeka Masarova, din Elveţia, o jucătoare de 26 de ani, locul 105 WTA.