Tensiuni între conducere și antrenor la Sepsi? Ce a spus Laszlo Diosezgi despre Bernd Storck: „Acum nu mai e mulțumit de lot!”

Sepsi OSK s-a calificat dramatic în play-off dar a început competiția cu un eșec în deplasare (1-2 cu FCSB).

Laszlo Dioszegi a vorbit a doua zi despre situația echipei sale, ținând să puncteze și felul în care antrenorul Bernd Storck gestionează vestiarul.

„Acum nu mai e mulțumit de lot!”

„După meciul cu FCSB am tras concluzia că suntem o echipă care joacă fotbal 60 de minute, după care se cam stinge. Ăsta e adevărul, nu avem de ce să ne ascundem. În repriza a doua am jucat foarte slab, nu am avut inițiativă, nu am avut șuturi la poartă. Dacă o să continuăm așa o să avem mari probleme, trebuie să vorbesc cu jucătorii. Ne-am bucurat, dar nu e de ajuns să intrăm în playoff. Vrem să intrăm în Conference League, trebuie să fim pe locurile trei sau patru.

Storck a spus prima dată că lotul este foarte bun și nu vrea să aducem pe nimeni, când s-a întors din Turcia a zis că ar mai avea nevoie de doi, trei jucători, dar a fost prea târziu. Noi am vrut să-i aducem, dar prima dată a zis că vrea să meargă în Turcia, să vadă jucătorii. Acum nu mai e mulțumit de lotul respectiv, a decis săptămâna trecută că nu mai are nevoie de Bălașa și Rodrigues, a zis că nu au dat randament 100%, nu au făcut niciun sprint în meciurile în care au jucat. Trebuie să respectăm deciziile antrenorului, de aceea l-am pus. După aia, el este cel care plătește dacă nu ia deciziile bune”, a mărturisit Laszlo Dioszegi, conform celor de la PlaySport.