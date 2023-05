Tensiuni la echipa lui Hagi: „Mulți fecesebiști, cu relații la Farul, au rezervate sute de bilete”

O parte din suporterii lui Farul se gândește să nu participe la meciul cu FCSB. Este vorba despre o formă de protest față de modul în care ar fi atribuite biletele de acces la această partidă.

Într-un anunţ postat pe pagina de Facebook al facţiunii, ”Tribuna B – Farul” anunţă că există oameni în interiorul clubului Farul, simpatizanţi ai celor de la FCSB, care şi-au ”rezervat” câteva sute de bilete pentru ei şi prietenii lor ”roş-albaştri”. Stadionul din Ovidiu are 4.500 de locuri, iar dintre acestea, oficial, 220 le vor reveni celor de la galeria FCSB, potrivit regulilor.

„Tribuna B – Farul, protestează în mod oficial, faţă de modul abuziv, în care se distribuie/atribuie biletele la meciul, cu FCSB.

Sperăm, ca informaţiile primite să nu se adeverească, (deşi vin din prea multe surse, ca să nu le credem) şi să fie doar un zvon, că mulţi fecesebişti, cu relaţii în clubul Farul, au „rezervate” câte 100( o sută) de bilete!

Considerăm normal, ca prioritate, să aibă toţi suporterii FARIŞTI, din peluză sau din tribună, care au minim căteva deplasări, alături de echipă.

Săptămăna trecută, la o discuţie între Georges Muzaca şi Sorin Mihailescu cu Tiberiu Curt, acesta din urmă, le cerea o hărtie oficială, dar să fie un număr decent, nicidecum 100 de bilete, iar solicitarea cu numărul de bilete pe care le dorim să fie făcută in numele grupului. Aici suntem total de acord, iar conform cu această discuţie, am decis ca tabelul pentru bilete să fie nominal, iar suplimentar, in dreptul fiecărui membru din brigadâ vom trece şi deplasările in care a fost!

În deplasarea de la Craiova, discuţiile dintre membrii grupului au fost destul de aprinse şi s-a luat decizia, ca in cazul in care nu vom primi un număr DECENT de bilete, să nu intrăm niciun membru din brigadă, la meciul cu FCSB.

După discuţiile de la Craiova, dacă situaţia o va impune şi grupul nostru nu va intra la meci, încă o brigadă, din peluză, a anunţat că este solidară cu noi şi membrii ei vor rămăne în afara stadionului, alături de noi.

Grupul nostru, ca de altfel toate brigăzile fariste, dar şi suporterii farişti neafiliaţi la nicio grupare, ne dorim să fie pe stadion, numai suporteri alb albaştri.

Menţionăm că într-o săptămână atât de importantă pentru club, nu dorim să facem un rău clubului pe care îl iubim, punând o presiune în plus pe cei care conduc clubul şi suntem conştienţi că cererile de bilete sunt enorme, dar cerem să fim respectaţi. Suporterii care au facut deplasări în acest sezon ar trebui să aibă prioritate!

Este inadmisibil să se rezerve bilete „cu teancul” şi acestea să ajungă la fecesebişti, iar fariştii să nu poată susţine echipa şi să pună presiune pe Coman şi restul slujitorilor de la Palat. Intrăm împreună sau nu intrăm deloc!”, este anunțul publicat pe contul de Facebook „Tribuna B – Farul”.