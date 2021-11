Terim vrea colonie de români la Galatasaray! Cine sunt cei 4 fotbaliști aflați în vizorul turcilor

Formația Cim Bom Bom nu are de gând să se oprească și este gata să facă și alte mutări de pe piața din România, după transferurile lui Moruțan și Cicâldău!

Galatasaray este recunoscută pentru relația foarte bună pe care o are cu jucătorii români, încă de pe vremea lui Gică Hagi și Gică Popescu, considerați doi fotbaliști simbolici pentru formația din Istanbul. În acest an, turcii i-au adus pe Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan, însă potrivit presei din țara semilunei, Fatih Terim nu are de gând să se oprească aici.

Jurnaliștii turci de la Fotomac notează că Galatasaray a pus ochii și pe Ianis Stoica, Claudiu Petrila, Andrei Ivan și Dennis Man. Aceștia se află pe lista de achiziții a lui Terim, care este decis să renunțe la mai mulți fotbaliști importanți în această iarnă.

„Am vorbit cu președintele și avem planuri pentru ianuarie. Toată lumea este pregătită pentru schimbări. Cred că jucătorii tineri capătă experiență în fiecare zi aici și reușesc să se adapteze, dar va trebui să întărim lotul pe anumite posturi. Suntem mulțumiți de lotul actual, dar mereu e loc de mai bine. Aceasta va fi strategia noastră din ianuarie”, spunea săptămânile trecute Fatih Terim, potrivit Sporx.