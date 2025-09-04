The Sun, după ce Kurt Zouma a ajuns în România: „Mutare-șoc și bizară”

Kurt Zouma, fundaș francez în vârstă de 30 de ani, câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea și deținător a două titluri Premier League, a semnat cu vicecampioana României, CFR Cluj, din postura de jucător liber de contract. Contractul este valabil pentru următorii doi ani, cu opțiune de prelungire pe încă doi ani.

Mutarea a stârnit reacții puternice în rândul mass-media din Marea Britanie. Jurnaliștii de la „The Sun” au descris transferul ca fiind unul „bizar” și „șocant”, remarcând titulaturi precum „Zou ce?!” și subliniind faptul că aducerea sa la Cluj a fost facilitată și de Mikael Silvestre, fost star la Arsenal și Manchester United, viitor director sportiv al clubului.

„Zou ce?! Kurt Zouma, transfer bizar în România, după ce fostul star de la Manchester United și Arsenal l-a convins să facă pasul”, au titrat cei de la The Sun.

„Mutare-șoc pentru Kurt Zouma, care a semnat cu formația românească CFR Cluj. Fostul fundaș al lui Chelsea și West Ham a purtat discuții în această săptămână cu echipa din SuperLiga pentru o mutare în Transilvania. Fundașul, în vârstă de 30 de ani, a semnat un contract pe doi ani cu gruparea ardeleană.

Cluj l-a adus pe Zouma din postura de jucător liber de contract, după ce francezul a fost eliberat de West Ham în iunie.

Transferul lui Zouma la Cluj a fost facilitat parțial de viitorul director sportiv al clubului, fostul star de la Arsenal și Manchester United, Mikael Silvestre”, au mai scris jurnaliștii britanici.

Zouma vine în România cu un CV impresionant, având și un triumf în Conference League cu West Ham, plus 11 selecții la naționala Franței. Jucătorul are o cotă de piață de 10 milioane de euro, conform transfermarkt.com, fiind astfel cel mai valoros fotbalist din Superliga în acest moment. Ultimul său club a fost Al-Orobah (Arabia Saudită), unde fusese împrumutat de la West Ham, iar din iulie era liber de contract.