Thiam, la FCSB? Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a lămurit situația: „Nu ne dorim să-l vindem!”

FCSB vrea să se întărească pentru sezonul viitor. Echipa bucureșteană mai caută un atacant.

Unul dintre numele speculate a fost cel al lui Mamadou Thiam, atacantul celor de la U Cluj. Radu Constantea, președintele echipei, a vorbit despre posibilitatea ca vârful să plece.

„Nu ne dorim să-l vindem!”

„Nu este de vânzare, dar e important ce își dorește jucătorul. Pentru noi, e importantă și partea economică. Nu ne dorim să-l vindem, ne dorim să creștem obiectivul. Analiza se va face împreună cu cei care se ocupă de zona sportivă, trebuie să vedem ce variante avem să-l înlocuim. Mai are contract un an de zile, dar are clauză de reziliere.

Este confidențială, dar nu este mai mare de un milion de euro. E o clauză accesibilă celor de la FCSB. Este ok și pentru noi. Dacă cei de la FCSB achită clauza, nu mai ține de noi”, a declarat Radu Constantea, conform PlaySport.