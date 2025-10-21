Thibaut Courtois bagă bățul prin gardul rivalilor de la Barcelona, înainte de El Clasico

Portarul belgian al echipei de fotbal Real Madrid, Thibaut Courtois, a denunțat marți disputarea meciului din La Liga dintre Villarreal și FC Barcelona în Statele Unite, considerând că această inițiativă ‘denaturează competiția’ din campionatul Spaniei, informează AFP.

Mutarea meciului la Miami este o premieră pentru un campionat european

‘Asta denaturează complet competiția. E ușor să compari cu NFL și NBA (care joacă meciuri în Europa – n. r.), dar au 82 de meciuri în sezon, iar pentru NFL asta a fost votat de toți proprietarii de franciză. Aici e invers, La Liga a decis singură’, a declarat Courtois într-o conferință de presă, repetând aceeași formulă ca antrenorul său, Xabi Alonso, weekendul trecut.

În opinia portarului madrilen, Barca ar fi avantajată de această decizie deoarece ar juca pe teren neutru și nu în deplasare, el asigurând că fiecare echipă trebuie să joace ‘un meci acasă și un meci în deplasare’, cu excepția cazurilor de forță majoră.

Mutarea meciului Villarreal – FC Barcelona la Miami, o premieră pentru un campionat european, a provocat reacții vehemente în Spania, unde toate echipele din La Liga și-au arătat opoziția nejucând primele secunde ale meciurilor lor, la cererea sindicatului jucătorilor (AFE).

Courtois, intervievat în ajunul meciului din Liga Campionilor cu Juventus, a acuzat La Liga că a ‘cenzurat și manipulat’ această acțiune simbolică, ce nu a fost transmisă în direct la televizor și, prin urmare, a fost vizibilă doar pe stadioane.