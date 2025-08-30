Thomas Frank a făcut anunțul despre revenirea lui Radu Drăgușin

Antrenorul lui Tottenham, Thomas Frank, a anunțat că Radu Drăgușin se află pe drumul revenirii după accidentarea gravă suferită la ligamentele încrucișate și va reveni pe teren peste câteva luni.

Deși încă nu este complet refăcut, Drăgușin a început să alerge și este estimat să se alăture echipei în aproximativ o săptămână sau zece zile, însă procesul de recuperare este unul gradual și necesită timp, având în vedere că a stat departe de fotbal aproape nouă luni.

Frank a mai spus că în acest moment Tottenham nu are în plan transferuri suplimentare pentru poziția de fundaș central, având deja suficienți jucători pe această poziție, inclusiv Cristian Romero, Micky van de Ven, Kevin Danso, Ben Davies și tânărul Kota Takai care se antrenează cu echipa din această vară. Astfel, revenirea lui Radu Drăgușin este așteptată cu optimism, dar în cadrul unei concurențe sănătoase pentru postul de fundaș central la Tottenham.

„Avem acum trei fundași centrali: Micky van de Ven, Cristian Romero și Kevin Danso. De asemenea, Ben Davies poate juca în această poziție, dacă e nevoie.