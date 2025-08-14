Thomas Frank, după eșecul din Supercupa Europei cu PSG: „Am jucat împotriva celei mai bune echipe din lume în acest moment”

Antrenorul echipei Tottenham, Thomas Frank, a declarat că este mândru de prestaţia jucătorilor săi în faţa câştigătorilor Ligii Campionilor, PSG, în ciuda înfrângerii la lovituri de departajare din Supercupa Europei.

„Sunt foarte mândru de jucători, de club şi de suporteri. Am jucat împotriva celei mai bune echipe din lume în acest moment. Am decis să joc aşa, cu trei fundaşi centrali, după meciul nostru cu Bayern (0-4, 7 august). Ştiam că trebuie să facem ceva diferit împotriva lui PSG. Am fost foarte aproape. Ei au continuat să preseze şi au introdus jucători care ne-au pus sub presiune. Dar ei nu au avut multe ocazii înainte de primul gol. Când faci 2-2 cu PSG, deja ai bifat ceva pozitiv. Am pierdut la penaltiuri, aşa că trebuie să lucrăm la asta (râde). Dacă te uiţi la jocul nostru, pot spune doar „wow”, ce meci am făcut, ce prestaţie superbă”, a declarat Frank.