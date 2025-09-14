Thomas Muller a reuşit un hattrick în ziua în care a împlinit 36 de ani

Campion mondial în 2014, germanul Thomas Müller a ajuns la Vancouver în această vară și se acomodează bine cu MLS.

Premieră în istoria MLS

Deja marcator împotriva echipei Saint-Louis (3-2) la sfârşitul lunii august, fostul atacant al Bayern München şi-a sărbătorit cea de-a 36-a aniversare cu o triplă pentru Whitecaps (două lovituri de pedeapsă, un gol cu capul), care au zdrobit liderul conferinţei Est, Philadelphia (7-0).

Pentru prima dată în istoria MLS, patru jucători au reuşit să înscrie câte trei goluri într-o singură etapă de campionat. Pe lângă Toklomati (Charlotte) şi Müller (Vancouver), Denis Bouanga (Los Angeles FC) a marcat de trei ori împotriva echipei San José (4-2), la fel ca Diego Rossi (Columbus) împotriva echipei Atlanta United (5-4).