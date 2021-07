Thomas Neubert i-a impresionat pe noii jucători ai FCSB-ului: „Se vede că lucrează în stil german!”

FCSB se află pe finalul perioadei de pregătire din această vară, iar unul dintre aspectele la care „roș-albaștrii” s-au pregătit intens a fost pregătirea fizică, o specialitate a lui Thomas Neubert!

Considerat de foarte multă lume drept principalul “vinovat” pentru condiția fizică de invidiat a echipelor pe care le pregătește, germanul Thomas Neubert s-a întors începând din sezonul precedent la FCSB, iar formația lui Toni Petrea a arătat o condiție fizică extrem de bine pusă la punct. Fiind o persoană foarte controversată în fotbalul românesc, Neubert a devenit cunoscut pentru forma fizică de excepție a „roș-albaștrilor” din perioada lui Laurențiu Reghecampf.

Unul dintre jucătorii aduși în această vară de Gigi Becali, Alexandru Crețu, a vorbit la finalul amicalului cu Gloria Buzău, câștigat cu scorul de 5-1, despre ședințele de pregătire cu Neubert la conducere. Mijlocașul în vârstă de 29 de ani a mărturisit că se vede mâna preparatorului neamț și a dezvăluit că principalele aspecte urmărite în această vară au fost cele de viteză și forță.

„Multe antrenamente de viteză, intense, Thomas chiar lucrează greu. Se vede că e neamţ. Dar suntem tineri, nu avem ce să facem, trebuie să ducem. Cred că cea mai grea perioadă a mea din carieră”, a spus Alexandru Crețu, la finalul meciului cu Gloria Buzău.

Ce spunea Florin Gardoș despre antrenamentele cu Thomas Neubert

„Noi, ce am lucrat în perioada asta de doi ani, cu Reghe (n.r. Laurenţiu Reghecampf) şi cu Tommy (n.r. Thomas Neubert), a fost mai mult decât ar fi trebuit. Într-adevăr, eram foarte bine pregătiţi. El e conştient, pentru că, acum, cu generaţia asta nu mai lucrează aşa mult.

Am discutat şi noi cu el şi mi-a zis: «Mă, uite, am făcut puţin mai mult». Ca volum, mă refer, nu ca intensitate. Ca intensitate e tot acolo! Noi am fost cobaii! Am ajuns de la un nivel super-super înalt, în Premier League, unde culmea, chiar dacă intensitatea era aceeaşi, volumul nu mai era la fel. El făcea peste ce se face acolo.

Şi cum nu mai jucam nici atât de mult, la Steaua (n.r. FCSB) aveam 30 de meciuri, acolo am avut 13 meciuri, deja pregătirea mea se ducea undeva în jos!”, declara în urmă cu puțină vreme Florin Gardoș, potrivit Antena Sport.