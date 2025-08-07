Thomas Partey pleacă de la Arsenal și semnează cu noua echipă

Clubul spaniol Villarreal l-a transferat pe internaționalul ghanez Thomas Partey, după ce acesta rămăsese fără contract după expirarea înțelegerii cu Arsenal Londra, a anunțat joi clubul din LaLiga, scrie Reuters.

Mijlocașul defensiv în vârstă de 32 de ani a semnat un contract pe un sezon și se va alătura lotului lui Villarreal la antrenamentele de vineri.

Partey a fost acuzat luna trecută că a violat două femei în timp ce era jucător la clubul din Premier League. El este acuzat de cinci capete de acuzare de viol asupra a două femei, plus o acuzație de agresiune sexuală asupra unei a treia femei, între aprilie 2021 și iunie 2022.

”Clubul este conștient de faptul că jucătorul este implicat în prezent în proceduri judiciare în Anglia. Jucătorul își apără vehement nevinovăția și neagă toate acuzațiile împotriva sa’, a declarat Villarreal într-un comunicat. ‘Clubul respectă prezumția sa de nevinovăție ca principiu fundamental și așteaptă verdictul instanțelor, care vor fi responsabile de clarificarea faptelor. În conformitate cu legislația britanică privind procedurile în curs, clubul nu va comenta mai departe pe această temă”, a punctat gruparea spaniolă.

Partey a jucat în 167 de meciuri pentru Arsenal, marcând nouă goluri după ce s-a alăturat echipei venind de la Atletico Madrid în 2020.

Villarreal, care a învins-o pe Arsenal cu 3-2 într-un amical din presezon miercuri, își va începe sezonul în LaLiga acasă, în fața nou-promovatei Real Oviedo, pe 16 august.