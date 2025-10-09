Thomas Tuchel nu pune Anglia printre favorite la CM 2026

Selecționerul naționalei de fotbal a Angliei, germanul Thomas Tuchel, își consideră echipa ca fiind un outsider pentru Cupa Mondială din 2026, insistând că nu trebuie să-și asume statutul de favorită, deoarece încearcă să pună capăt unei secete de 59 de ani fără un trofeu major, scrie Reuters.

Anglia a ajuns într-o semifinală a Cupei Mondiale și două finale ale Campionatului European sub conducerea fostului selecționer Gareth Southgate, dar nu a câștigat titlul mondial sau european din 1966.

„Vom ajunge ca outsideri la Cupa Mondială, pentru că nu am mai câștigat-o de zeci de ani și vom juca împotriva unor echipe care au câștigat-o în mod repetat în acest timp”, le-a declarat Tuchel reporterilor înaintea meciului amical de joi împotriva Țării Galilor.

„Dacă nu ai câștigat niciodată la Wimbledon, poate ești unul dintre favoriți, dar nu ești favorit… Există Brazilia, există Argentina, Spania, Franța, care tocmai au făcut-o recent. Nu înseamnă că nu avem nicio șansă. Mai întâi ne vom califica și apoi vom ști exact de ce mergem acolo. Vrem să mergem până la capăt, dar rolul trebuie să fie clar. Nu văd de ce ar trebui să punem presiune pe umerii noștri cu faptul că suntem marii favoriți. Când am câștigat ultima dată? … Construim o echipă care este gata să meargă pas cu pas și nimeni nu vrea să joace împotriva noastră”, a mai spus germanul.

Tuchel a păstrat lotul din victoriile de luna trecută din Grupa K împotriva Andorrei și Serbiei pentru amicalul din Țara Galilor și meciul de calificare împotriva Letoniei, pentru care nu i-a chemat pe Jude Bellingham și Phil Foden.

„Nu adunăm cei mai talentați jucători, încercăm să construim o echipă. Echipele câștigă trofee, nimeni altcineva. Vom încerca să aducem cei mai buni jucători și cel mai bun lot cu cei mai buni jucători, dar uneori se poate întâmpla, în final, să nu aduni doar cei mai talentați jucători și să speri că totul merge bine”, a spus germanul, care l-a înlocuit pe Southgate în ianuarie.

Victoria din Letonia pe 14 octombrie, combinată cu o remiză în meciul dintre Serbia și Albania, ar garanta Angliei calificarea la Cupa Mondială.