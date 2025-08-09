Thunder – Rockets și Lakers – Golden State vor fi meciurile de deschidere a noii ediții a NBA

Oklahoma City Thunder se va duela cu Houston Rockets în meciul de deschidere al sezonului NBA 2025-2026, programat pentru 21 octombrie 2025. Partida va fi una specială, deoarece va marca prima ceremonie de înmânare a inelelor de campioni din istoria francizei, după ce Thunder a câștigat primul său titlu NBA.

Rockets l-au achiziționat în această vară pe Kevin Durant, fostă vedetă a lui Thunder, iar acesta se va întoarce la Okhahoma să joace împotriva fostei sale echipe exact în această seară importantă.

Noaptea de deschidere va include o dublă transmisă pe NBC, marcând revenirea NBA pe această rețea după 23 de ani. După duelul Thunder–Rockets, Golden State Warriors se vor confrunta cu Los Angeles Lakers, într-un meci cu vedete precum LeBron James și Stephen Curry.

Această confruntare aduce în prim-plan povești și rivalități puternice: revenirea lui Durant în Oklahoma City în timp ce Thunder sărbătorește cucerirea titlului, ceea ce promite o atmosferă plină de emoție.

În plus, Thunder va juca și în ziua de Crăciun, într-un meci televizat la nivel național împotriva San Antonio Spurs, confirmând statutul lor de campioni și echipă de top în noul sezon.