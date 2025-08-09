Thunder – Rockets și Lakers – Golden State vor fi meciurile de deschidere a noii ediții a NBA

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 09 august 2025, ora 13:24,
NBA: Finals-Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder
NBA: Finals-Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder se va duela cu Houston Rockets în meciul de deschidere al sezonului NBA 2025-2026, programat pentru 21 octombrie 2025. Partida va fi una specială, deoarece va marca prima ceremonie de înmânare a inelelor de campioni din istoria francizei, după ce Thunder a câștigat primul său titlu NBA.

Rockets l-au achiziționat în această vară pe Kevin Durant, fostă vedetă a lui Thunder, iar acesta se va întoarce la Okhahoma să joace împotriva fostei sale echipe exact în această seară importantă.

Noaptea de deschidere va include o dublă transmisă pe NBC, marcând revenirea NBA pe această rețea după 23 de ani. După duelul Thunder–Rockets, Golden State Warriors se vor confrunta cu Los Angeles Lakers, într-un meci cu vedete precum LeBron James și Stephen Curry.

Această confruntare aduce în prim-plan povești și rivalități puternice: revenirea lui Durant în Oklahoma City în timp ce Thunder sărbătorește cucerirea titlului, ceea ce promite o atmosferă plină de emoție.

În plus, Thunder va juca și în ziua de Crăciun, într-un meci televizat la nivel național împotriva San Antonio Spurs, confirmând statutul lor de campioni și echipă de top în noul sezon.

golden state warriorsLos Angeles Lakersnbahouston rocketsoklahoma city thunder
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport