Titularul lui Inter a vorbit despre Chivu, după ultimul succes: ”Am auzit tot felul de lucruri despre noi!”

Chivu a debutat în forță la Inter în Serie A.

Inter s-a impus cu 5-0 în fața celor de Torino.

La finalul meciului, Bastoni a vorbit despre antrenorul român.

”Pregătirea din vară a fost foarte intensă, am muncit din greu cu scopul de a începe sezonul în forță. Încerc mereu să-mi pun în valoare abilitățile de lider pe teren.

În această vară, am auzit tot felul de lucruri despre noi, că am ajuns la capătul puterilor. Dar eu văd o echipă care a terminat pe locul al doilea în ligă și a ajuns în finala Ligii Campionilor: suntem departe de a fi terminați.

Antrenorul a vorbit mult cu mine, în special despre cum să-mi gestionez mai bine ritmul: adesea tind să mă împing prea mult în față. E un antrenor foarte bun și mă face să înțeleg acest lucru. Sper să continui să mă îmbunătățesc și în acest domeniu”, a spus Bastoni, citat de tuttomercatoweb.