Toni Petrea a analizat gafa lui Cătălin Căbuz: „Nu vreau să acuz pe cineva de primirea unui gol!”

Chindia Târgoviște a pierdut în fața Petrolului Ploiești (1-2). În minutul 49 al partidei, portarul Căbuz a deviat inexplicabil mingea expediată de Diomande în plasă.

Toni Petrea, tehnicianul dâmbovițenilor, a comentat gafa comisă de portarul său. Iată ce a spus.

„Nu vreau să acuz pe cineva de primirea unui gol!”

„A fost un șut la poartă, i-a sărit mingea, nu știu, nu am revăzut și nu vreau să acuz pe cineva de primirea unui gol. Problema e că nu am avut noi maturitate să nu ajungem în situația de a primi goluri.

Poate a fost o întâmplare perioada aia (n.r.: debutul său fulminant pe banca Chindiei), cine știe? Nu am o explicație. Suntem aprope aceiași jucători, dar avem probleme de efectiv față de cum am luat echipa, nu vreau să mai spun câte probleme medicale avem, e un lot subțire, dar nu caut alibi.

Nu avem unde să jucăm în altă parte, nu s-a rezolvat problema stadionului de la Târgoviște, nu avem ce face. Credeți-mă că lucrurile astea nu mă interesează, am altele pe cap, mai avem două jocuri, asta e problemele conducerii.

Într-adevăr, azi nu am avut senzația că am jucat acasă, cei de la Petrolul au avut susținere numeroasă și s-a simțit, dar cred că echipa a reacționat destul de bine, însă am avut momentele noastre de naivitate, care ne-au costat.

La fotbal e presiune tot timpul la fiecare echipă. E la fel și la vârful clasamentului, sunt alte obiective, dar tot presiune este. Dar dacă jucătorii nu pot face față, înseamnă că nu au față de Liga 1 și cu asta basta. Nu știu dacă resimt, după ce văd la antremente și la jocuri, dar poate e lipsă de concentrare sau poate de maturitate.”, a comentat Toni Petrea, după înfrângerea cu Petrolul Ploiești.