Toni Petrea a explicat de ce a primit cartonașul galben în meciul cu CS Mioveni

Echipa Chindia Târgovişte a învins luni, în deplasare, scor 1-0, formaţia CS Mioveni, într-un meci etapa a doua din play-out-ul Superligii.

Toni Petreal, antrenol echipei Chindia Târgoviște, a oferit mai multe declarații la finalul partidei. El a spus că este fericit că jucătorii săi au ieșit victorioși și speră că poate salva echipa de la retrogradare.

De asemenea, tehnicianul a explicat motivul pentru care a primit cartonaș galben.

”A fost greu, așa cum am anticipat, cu așteptări. Un meci disputat, pe care l-am controlat. Am avut multe situații de a marca, din păcate nu am reușit. E bine că a ieșit așa până la urmă. E o victorie importantă pentru noi.

Cu siguranță, va fi un play-out disputat. VAR-ul a apărut de curând, se întâmplă, trebuie să așteptăm, să avem răbdare. Este dificil pe margine când aștepți o decizie. Nu am revăzut fazele. Pe moment, ești un pic dezamăgit când ți se anulează un gol sau se dă penalty, după care se revine asupra deciziei. E bine că avem VAR, sper să se ia deciziile cele mai bune.

I-am spus că, efectiv, cartonașul galben pe care l-am primit era nejustificat. Eram dezamăgit de faultul făcut de fundașul meu, nicidecum de arbitraj. El a crezut că am ripostat și mi-a dat galben.

Mai avem de jucat, sunt meciuri grele. Va fi o luptă foarte strânsă. Contează fiecare punct, e important să reușești să ții echipele de sub tine la distanță și să speri că adversarii din față se încurcă.

Problemele financiare s-au rezolvat pe final de săptămână. Noi ne-am pregătit două săptămâni cu gândul că se vor rezolva. Băieții au fost ok, s-au pregătit foarte bine, nu am ce sa le reproșez. Au avut o evoluție bună, au avut atitudine, fără atitudine nu poți obține rezultate”, a spus Toni Petrea.